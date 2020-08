Inovasi Claro Makassar di Era Kebiasaan Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Claro Makassar punya cara tersendiri untuk menjaga kepercayaan para tamu di era kebiasaan baru.

Diantaranya melakukan rapid test setiap dua minggu sekali untuk seluruh karyawan dan PCR setiap sebulan sekali.

Hal itu disampaikan Manager Claro Makassar Richwan Wahyudi dalam Program Tribun Business Forum seri #10 kembali disiarkan Kamis (6/8/2020) mulai pukul 16.00 - 17.15 Wita.

Kali ini tema yang diusung yakni Inovasi Industri Perhotelan di Era Kebiasaan Baru.

Selain Richwan, hadir juga Publc Relation (PR) Grand Maleo Hotel Makassar Stephanie Andi Hamzah dan Marcomm Manager Claro Makassar Richwan Wahyudi.

Juga akan hadir Director of Sales and Marketing The Rinra Hotel Ari Priswidyastuti dan Executive Assistant Manager Novotel Grand Shayla Makassar Winaryo.

"Juga makanan yang diantarkan langsung ke kamar dan semua housekeeping yang telah dibatasi perlantai dan terdaftar mereka bisa dipantau telah berkontak dengan siapa saja," katanya.

Namun kendala saat ini bagi lelaki yang kerap disapa Yudi yakni kurangnya masyarakat yang tahu bahwa hotel telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Oleh sebab itu perlu ada legalitas, mestinya ada dukungan dari dinas pariwista dalam memberi sertfikasi untuk kami yang betul-betul patuh dengan protokol kesehatan," katanya.