Chord Gitar & Lirik Lagu Lesti Kejora Kulepas Dengan Ikhlas, Ada Rizky Billar 

Chord Gitar & Lirik Lagu Lesto Kejora Kulepas Dengan Ikhlas, Ada Rizky Billar

TRIUN-TIMUR.COM,- Penyanyi dangdut, Lesti Kejora merilis lagu baru berjudul Kulepas Dengan Ikhlas.

Lagu tersebut dirilis tepat di hari ulang tahun Lesti, 5 Agustus 2020.

Kulepas Dengan Ikhlas diciptakan oleh Adibal.

Lagu Kulepas Dengan Ikhlas diciptakan berawal dari rasa simpati Adibal terhadap Lesti yang hadir di acara pernikahan mantan kekasihnya, Rizky DA.

“Lagu ini saya tulis tepat tanggal 17 Juli saat melihat postingan Lesti menghadiri pernikahan Rizky DA, cukup cepat bikinnya 1 jam aja,"

"Mungkin karena saya cukup dekat dengan mereka berdua, jadi saya dapat meraba apa yang mungkin mereka rasakan, khususnya Lesti,"

"Kesan saya, lesti itu punya hati yg kuat, apapun alasannya enggak mudah pastinya berada dalam situasi itu,” tutur Adibal.

Sementara itu, video klip lagu tersebut telah dipublikasikan di kanap YouTube 3D Entertainment.

Hingga Kamis (6/8/2020), video klip lagu Kulepas Dengan Ikhlas trending nomor 1 di YouTube.

Aktor Rizky Billar pun dipilih sebagai bintang di video klip tersebut.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Kulepas Dengan Ikhlas:

(Intro) G Cm F Cm G G Bm C Cm G G Bm selamat.. ku ucapkan padamu.. C wahai orang yang pernah Cm G Cm G paling.. aku sayang.. G Bm ku lepas.. dirimu dengan ikhlas.. C moga Tuhan jagakan Cm G dirimu.. dan dia.. Am G ku datang.. memberikan selamat Dm G walau langkah kaki gamang Dm G untuk kamu aku datang Cm G semoga dirimu.. bahagia.. G Bm ku lepas.. dirimu dengan ikhlas C Cm G semoga engkau.. dan dia.. bahagia.. (Intro) Bm Em Bm Em C Cm G (Chorus) G Bm dulu kita pernah berbagi rasa.. C Cm G kini kita hanya teman yang biasa (Intro) Cm G G Bm dulu kita.. bisa berencana.. C Cm G tapi Tuhanlah yang me..nakdirkan.. Am G hidup terus.. berjalan Am G engkau tlah ku.. relakan F C G pada Tuhan.. semua.. ku pasrahkan.. (Intro) F C G G Bm selamat.. ku ucapkan padamu.. C wahai orang yang pernah Cm G paling.. aku sayang.. (Int.) G Bm C -F G G Bm C -F G ho..o.. hoo oo.. ho.. oo.. oo.. (Int.) F F C Cm G (Chorus) G Bm dulu kita pernah berbagi rasa.. C Cm G kini kita hanya teman.. biasa.. (Intro) Cm G G Bm dulu kita.. bisa berencana C Cm G tapi Tuhanlah yang me..nakdirkan.. Am G hidup terus.. berjalan Am G engkau tlah ku.. relakan F C G pada Tuhan.. semua.. ku pasrahkan.. (Intro) F C G G Bm ku lepas.. dirimu dengan ikhlas C Cm G Cm G semoga engkau.. dan dia.. bahagia..





(Tribunnews.com/Wulan KP)



