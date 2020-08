Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Makassar Alim Sutiono (kanan) bersama Manajer PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Makassar, Muh Idris Mappakaya menjelaskan rencana pelaksanaan webinar dengan tema merdeka finansial di era new normal di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).

Yuk Ikut Seminar Virtual Emas Pegadaian, Bertabur Promo Mulai Diskon Biaya Admin Hingga Goldback

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – PT Pegadaian akan menyelenggarakan Seminar Virtual Emas pada Kamis (6/8/2020) besok lusa.

Berbagai macam promo dihadirkan pihak Pegadaian bagi Anda yang ingin berinvestasi emas.

Mulai cicil emas dengan diskon biaya admin Rp 50 ribu untuk minimal transaksi 1 gram.

Kemudian open rekening tabungan emas, promo diskon nilai Rp 10 ribu minimal transaksi Rp 50 ribu untuk satu nasabah.

Ada pula top up rekening tabungan emas diskon untuk 0,5 persen dengan minimal transaksi Rp 50 ribu untuk satu nasabah.

Tak ketinggalan penawaran menarik lainnya berupa gadai tabungan emas dengan promo goldback dengan nilai Rp 5.000 per kelipatan up Rp 1 juta dengan minimal transaksi Rp 1 juta per nasabah.

"Jadi, kita berikan banyak promo untuk peserta webinar," kata Kepala Kantor Wilayah VI Pegadaian Makassar, Alim Sutiono pada press conference di Hai Hong, Jl Pelita Raya, Selasa (4/8/2020) hari ini.

Alim mengajak masyarakat untuk ikut seminar ini, mengingat nilai emas terus naik, menjadi bukti bahwa emas bernilai investasi tinggi.

"Empat bulan lalu, harga emas berkisar Rp 500 ribuan, dan harga emas sekarang sudah mencapai Rp 1 jutaan," katanya.