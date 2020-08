VIA VALLEN Masuk Youtube? Buka Lowongan Kerja Kuasai Kamera Video Editing, Cek Syaratnya

TIBUN-TIMUR.COM, Via Vallen kini telah menjelma menjadi penyanyi dangdut berkelas nasional.

Padahal beberapa tahun lalu, berdasarkan pengakuannya ia pernah jadi pengamen saat masih anak-anak.

Ceritanya, Via Vallen mulai menyanyi sejak kecil dan dia mulai mengamen sejak kelas 5 SD.

Kala itu, Via ingin membeli barang-barang yang dia inginkan dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri.

Via tidak pernah melupakan saat-saat itu dan bahkan ketika melewati jalanan tempatnya mengamen dulu, dia berhenti sejenak.

Via Vallen (Instagram @viavallen)

"Kala ingat dulu, masa-masa indah buat Via. Jadi suka nostalgia kalau lewat di jalan tempat Via ngamen dulu," kata Via dilansir dari Kompas.

Dulu saat mengamen, Via hanya bisa dapat uang antara Rp4.000 - Rp25.000 per hari.

Bandingkan dengan pendapatannya kini yang diprediksi bisa menyentuh angka puluhan juta rupiah.

Bahkan Via Vallen sudah bisa membangun rumah megah dan membeli mobil mewah.