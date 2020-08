Ini Promo Seminar Virtual Emas Pegadaian Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pegadaian akan memberikan berbagai macam promo dalam Seminar Virtual Emas, Kamis (6/8/2020).

Beberapa promo yakni cicil emas, diskon biaya admin Rp 50 ribu untuk minimal transaksi 1 gram.

Kedua, open rekening tabungan emas, promo diskon nilai Rp 10 ribu, minimal transaksi Rp 50 ribu untuk satu nasabah.

Ketiga, top up rekening tabungan emas, diskon untuk 0,5 persen dengan minimal transaksi Rp 50 ribu untuk satu nasabah.

Keempat, gadai tabungan emas dengan promo goldback dengan nilai Rp 5.000 per kelipatan up Rp 1 juta dengan minimal transaksi Rp 1 juta per nasabah.

"Jadi, kita berikan banyak promo untuk peserta webinar," kata Kepala Kantor Wilayah VI Pegadaian Makassar, Alim Sutiono dalam press conference di Hai Hong, Jl Pelita Raya, Makassar, Sulsel, Selasa (4/8/2020).

Seminar ini bertujuan untuk memberikan manfaat investasi kepada masyarakat.

"Ini bagian dari merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 untuk Indonesia, dan kita juga menjalankan wajah baru BUMN yakni "Akhlak", program ini bagaimana BUMN memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat," katanya.