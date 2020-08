Suami Pedangdut Zaskia Gotik Sirajuddin Mahmud Dipuji Netizen Karena Lakukan Perbuatan Mulia Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis Dangdut Zaskia Gotik tampak semringah saat bersama suaminya Sirajuddin Mahmud.

Foto perhatian dan kasih sayang Sirajuddin Mahmud yang diunggah Zaskia Gotik menuai puji-pujian dari netizen.

Banyak netizen menyebut Zaskia Gotik sudah memilih pendamping yang tepat bersama Sirajuddin Mahmud sang pengusaha

Selain punya harta melimpah juga tipe ria romantis.

Baru-baru ini Zaskia Gotik sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Seperti diketahui, Zaskia yang kini sedang hamil muda.

Dalam kondisi sakit, Zaskia tetap mendapat perhatian dari suami, Sirajuddin Mahmud Sabang.

Tampak pada foto unggahannya, Rabu (29/7/2020), Zaskia yang duduk di atas ranjang rumah sakit.

Sementara itu sang suami, duduk di samping ranjang.

Ia tampak telaten menyuapi Zaskia.

Mendapat perhatian dari suami selama tak enak badan, Zaskia pun merasa bahagia.

Ia pun mengungkapkan rasa bahagianya.

Zaskia juga berterima kasih kepada sang suami yang telaten merawatnya.

Makasih sayang Udah temenin aku , urusin aku..

you are the best husband @sirajuddinmahmudsabang

Berikut fakta-fakta Sirajuddin Mahmud dan keluarganya dirangkum tribun-timur.com: