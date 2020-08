Diberi Ucapan Manis dari Sang Suami, Simak Perjalanan Karier Syahrini, Berawal dari Penyanyi Dangdut

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Kabar bahagia tengah menghinggapi penyanyi cantik Syahrini.

Usianya kini bertambah dan tentunya menjadi momen spesial.

Terlebih diberi ucapan oleh sang suami tercinta Reino Barack.

Ia kini genap berusia 38 tahun, pada Sabtu (1/8/2020).

Dilansir dari Tribunnews.com, melalui Insta Story-nya, Syahrini mengunggah ulang ucapan ulang tahun dari sejumlah sahabat dan relasinya.

Tak hanya para sahabat saja yang memberikan ucapan selamat.

Tentu saja sang suami, Reino Barack juga memberikan ucapan ulang tahun khusus untuk sang istri.

Di hari spesial Syahrini, Reino Barack menyebut hari ulang tahun istrinya merupakan hari penting untuknya.

Berikut ucapan manis Reino Barack yang diunggah melalui Instagramnya.

"August 1st marks an important day for me;