Juventus Vs AS Roma - Maurizio Sarri Bakal Turunkan Pelapis, Cristiano Ronaldo Tetap Dimainkan?

TRIBUN-TIMUR.COM - Juventus Vs AS Roma - Maurizio Sarri Bakal Turunkan Pelapis, Cristiano Ronaldo? setelah menghadapi AS Roma, Si Nyonya tua harus berlaga kembali melawan Olympique Lyon di Liga Champions.

Pelatih Juventus, Maurizio Sarri, berujar bahwa dirinya akan menurunkan skuad U-23 saat menghadapi AS Roma pada giornata ke-38 Liga Italia 2019-2020.

Ujian berat menanti Juventus saat harus menghadapi raksasa ibukota, AS Roma, Sabtu (1/8/2020).

Jelang duel tersebut, Juventus diterpa kabar yang kurang mengenakkan. Sembilan pemain tim utamanya mengalami cedera dan tak bisa dilibatkan.

Selain itu, Juventus juga memiliki hal kurang baik jelang pertandingan melawan Roma, yaitu mereka harus melakoni banyak pertandingan dalam kurun waktu yang pendek.

Enam hari setelah menghadapi AS Roma, Si Nyonya tua harus berlaga kembali melawan Olympique Lyon di Liga Champions.

Melihat hal tersebut, pelatih I Bianconeri, Maurizio Sarri, mau tak mau harus memutar otaknya agar pemainnya bisa beristirahat dan siap menghadapi jadwal padat tersebut.

Salah satu cara yang Sarri akan coba adalah menurunkan pemain U-23 Juventus untuk menghadapi AS Roma.

"Masalahnya kami adalah satu-satunya tim di Eropa yang harus bermain lima kali dalam 12 hari," kata Sarri seperti dikutip BolaSport.com dari DAZN.

“Kami akan melihat bagaimana keadaan tim besok dan apakah kami harus menurunkan tim U-23 secara keseluruhan pada akhir pekan (melawan AS Roma), sehingga semua orang bisa mendapatkan sedikit istirahat."