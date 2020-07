Launching Akhir Pekan Ini, Berapa Harga Honda New Vario 150 dan 125?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada skutik popular New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125 untuk menemani aktivitas masyarakat.

Tampil lebih berkelas dengan desain sporti, keduanya hadir dengan suguhan warna dan strip terbaru yang melengkapi performa terbaiknya.

Astra Motor Makassar selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon akan menggelar launching virtual New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125.

Launching akan dilaksanakan secara live di Instagram, Youtube, dan Facebook @HondaJagoanku pada Minggu, (2/8/2020) pukul 20.00 WITA.

Pada acara launching, beragam promo juga akan diberikan ke konsumen seperti potong tenor 3x hemat hingga Rp 5,8 juta untuk pembelian Honda Vario 150, Vario 125, PCX 150 dan ADV 150.

Konsumen juga akan mendapatkan voucher Gratis Bensin senilai Rp 600 ribu.

Kepala Wilayah Astra Motor Sulselbartra dan Ambon Thamsir Sutrisno mengatakan, Honda Vario series hadir sebagai skutik performa tinggi dengan mesin 150cc dan 125cc.

Honda Smart Technology dengan teknologi eSP pada mesin berhasil membuktikan pembakaran yang efisien dan minim gesekan, untuk mengurangi resiko terbuang percuma serta mampu menghasilkan performa berkendara yang optimal.

"Honda Vario series juga dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan yang canggih lainnya yaitu standar otomatis (Side Stand Switch) dimana mesin tidak dapat dinyalakan apabila posisi standar dalam kondisi turun," kata Thamsir.

Selain itu, Brake Lock System mencegah motor loncat saat dinyalakan atau motor tetap dalam keadaan diam saat pengendara memberikan kemudahan bagi pengendara.

Penyematan lampu LED di semua sistem pencahayaan menghadirkan kesan ekslusif pada Honda Vario series.

"Untuk New Honda Vario 150 Exclusive dipasarkan dengan harga on the road Makassar Rp 25.635.000, sedangkan varian terbaru New Honda Vario 150 Exclusive Matte Black dan New Honda Vario 150 Sporty series Rp 25.785.000," jelasnya.

Adapun New Honda Vario 125 dipasarkan dengan harga OTR Makassar Rp 21.210.000 untuk tipe CBS, dan untuk varian CBS ISS yaitu harga OTR Makassar Rp 22.575.000.