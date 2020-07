TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan Ucapan Selamat Idul Adha 2020 dalam Bahasa Inggris & Artinya, Cocok Dibagikan di WhatsApp

Berikut 30 ucapan selamat hari raya Idul Adha 1441 H/ 2020 dalam bahasa Inggris beserta artinya.

Ucapan ini juga cocok dibagikan untuk update status di media sosial, mulai dari WhatsApp, Facebook, hingga Instagram.

Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 1 Dzulhijjah 1441 H jatuh pada Rabu (22/7/2020).

Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar memeriksa kesehatan mulut sapi saat pemeriksaan kondisi hewan kurban di Jl Aeropala, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2020). (TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA)

Idul Adha 2020 akan dirayakan pada Jumat, 31 Juli 2020. Dengan penetapan ini, dipastikanakan dirayakan pada Jumat, 31 Juli 2020.

Beragam ucapan selamat Idul Adha 1441 H bisa dibagikan untuk keluarga, sanak saudara, dan para kerabat terdekat.

Berikut Tribunnews sajikan ucapan selamat Idul Adha 2020 dalam bahasa Inggris beserta artinya yang dirangkum dari Yohandry.com dan wishesmsg.com.

Ucapan Selamat Idul Adha dalam Bahasa Inggris dan Artinya

1. My well wishes, my good wishes for you are the just prayers for your long happy life from God on this noble event. Wish you a very Happy Eid.

Doa saya yang baik, harapan saya yang baik untuk Anda adalah doa yang adil untuk hidup bahagia Anda yang panjang dari Tuhan dalam hari mulia ini. Semoga Idul Adha ini sangat bahagia.

2. All the loving wishes for you today to bring much happiness your way. Eid Greetings.