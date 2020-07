Cocok Jadi Status WhatsApp (WA), Ini Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2020

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Tak terasa lebaran Idul Adha 2020 akan menyapa umat muslim di seluruh dunia.

Pada tahun ini 2020, Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan, Idul Adha yang diperingati setiap 10 Dzulhijjah jatuh pada Jumat (31/7/2020).

Sayangnya, dalam masa pandemi virus corona masyarakat harus tetap waspada agar terhindar dari kerumunan demi terjaga dari ancaman virus corona.

Setiap lebaran pula, lazim bagi umat Muslim untuk mengucapkan selamat hari raya.

Terlebih bagi mereka yang jauh dari kerabat atau sekadar ingin menjaga silaturahmi.

• Tetap Berkarya di Hari Jadinya, Inilah Tohpati dengan Perjalanan Kariernya di Dunia Musik

• Selalu Dikecam Komentarnya Soal Covid-19, Anji Ternyata Didukung Artis Berfollower 19 M, Siapa Dia?

• Kronologi Analisis Polisi Bagaimana Yodi Prabowo Bunuh Diri, Apa Motifnya? Sempat ke Dokter Kelamin

Berikut dilansir dari Tribunnews.com dari berbagai sumber, kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 2020 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Cocok dikirimkan ke anggota keluarga, teman, bisa juga jadi status di WhatsApp (WA):

1. May Allah's blessing always be upon you and your family.

Wishing you a happy Eid al Adha

2. May this Eid al Adha all your dreams come true and may you be successful in whatever you do.

Happy Eid al Adha.

3. Happy Eid al Adha

Wish you and your loved ones a blessed Eid.