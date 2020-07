Ibunya Lakukan Penipuan, Fakta Kehidupan Bintang Drama Korea Han So Hee Terungkap

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Sosok Han So Hee begitu terkenal usai berperan dalam drama The World of the Married.

Dirinya semakin terkenal dan banyak digandrungi oleh para pecinta drama Korea.

Meski demikian sukses memerankan sosok pelakor dalam The World of the Married, juga membuatnya banyak di hujat.

Kini masalah kembali menghampirinya.

Han So Hee yang kini memiliki popularitasnya semakin tinggi di Korea Selatan ini, melewati masa sulit.

Ibunya dikabarkan melakukan penipuan.

Kabar tersebut tentu membuat gempar masyarakat Korea.

Padahal, Han So Hee pernah melewati masa sulit.

Han So Hee datang ke Seoul dengan mimpi untuk menjadi aktris di usia 20 tahun dengan sedikit uang.

Di masa-masa tersebut, dirinya mengaku mengalami keterpurukan.