Kerja dari Kantor Masih Lebih Enak, tapi Gimana Jadinya Jika Harus Buka Baju Sebelum Masuk Rumah

Ilustrasi work from home.

PEXELS.COM VIA FORBES.COM

TRIBUN-TIMUR.COM - Sudah 3 bulan lebih kebijakan work from home diterapkan di Indonesia karena adanya pandemi virus corona.

Empat jurnalis Tribun Timur, yakni Desi Triana Aswan, Nur Fajriani Ririn, Rasni Gani, dan Wa Ode Nurmin curhat soal pengalamannya kerja dari rumah dan di kantor (work from home and work from office).

Bagi mereka, mana lebih asyik, work from home atau work from office?

Semua punya plus dan minus.

Listeners, simak episodenya di sini dan silakan pilih platformnya.

Anchor.fm

Silakan klik di sini atau di bawah ini

Spotify

Silakan klik di sini atau di bawah ini