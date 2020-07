Hasil Lengkap MotoGP Spanyol 2020, Quartararo Juara, Rossi-Marquez Gagal Finis

TRIBUN-TIMUR.COM - Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, berhasil mengamankan kemenangan pertamanya di kelas tertinggi setelah tampil impresif pada balapan MotoGP Spanyol 2020.

Fabio Quartararo berhasil mengamankan kemenangan pada sesi balapan MotoGP Spanyol 2020 di Sirkuit Jerez, Minggu (19/7/2020).

Dalam balapan yang berlangsung selama 25 putaran itu Fabio Quartararo berhasil menyelesaikan balapan tersebut dengan catatan waktu 41 menit 23,796 detik.

Posisi kedua ditempati oleh Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha), sementara podium ketiga direbut oleh Andrea Dovizioso (Ducati).

