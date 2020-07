SPOILER Drama Korea It's Okay to Not be Okay Episode 9 Malam Ini, Gang Tae dan Moon Young Kencan

Spoiler Drama Korea It's Okay to Not be Okay episode 9 tayang, Sabtu (18/7/2020) malam ini

TRIBUN-TIMUR.COM- Episode terbaru Drama Korea It's Okay to Not be Okay akan tayang, Sabtu (18/7/2020) malam ini waktu Korea.

Kelanjutan kisah Kim Soo Hyun (Moon Gang Tae) dan Seo Ye Ji (Ko Moon Young) akan tampak di episode 9.

Dalam episode 9 It's Okay to Not be Okay akan menampilkan kegembiraan Moon Gang Tae dan Ko Moon Young pergi berkencan.

Pada episode It’s Okay To Not Be Okay sebelumnya (episode 8), Gang Tae akhirnya mendengarkan kata hatinya untuk yang pertama kali.

Gang Tae terkenal memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan tekanan karena harus menjaga kakak laki-lakinya sejak usia kecil.

Gang Tae selalu menjaga emosinya.

Ia selalu bersabar, tidak pernah menyimpang dari peraturan atau membiarkan dirinya terombang-ambing oleh emosinya.

Namun, ketika seorang mantan suami dari seorang pasien rumah sakit menghajar Ko Moon Young (diperankan oleh Seo Ye Ji), Gang Tae tidak bisa diam saja.

Gang Tae tidak menahan diri untuk balik menghajar laki-laki itu.

Akibatnya, Gang Tae diskors dari rumah sakit.

Ia juga kemungkinan akan dituntut.

Dilansir Soompi, sutradara It’s Okay To Not Be Okay menyebut bahwa perilaku yang tidak biasa ini hanyalah awal dari transformasi Gang Tae.