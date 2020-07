ACT Sulsel Bantu Korban Banjir di Luwu Utara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulawesi Selatan turut serta bergerak membantu korban banjir bandang di Masamba-Luwu Utara.

Ada tiga posko kemanusiaan yang didirikan sebagai pusat informasi dan penyaluran bantuan untuk warga terdampak di Masamba Lutra.

Posko Induk Kota Makassar Jl. Sultan Alauddin Plaza Ruko BB No.11 Kota, Posko Daerah Kota Masamba Jl Muh Hatta no. 11 C. Depan Pasar Sentral Masamba, Jl Rambutan No. 1 Kelurahan Baliase, dan Posko Daerah Kota Palopo Jl Garuda No. 7C (Perumnas), Kecamatan Bara, Kelurahan Rampoang Palopo.

Branch Manager ACT Sulsel Catherin Imran mengatakan pihaknya telah membantu masyarakat terdampak sejak kemarin malam hingga saat ini.

" Alhamdulillah sejak kemarin malam hingga malam ini kami sudah turun langusung membantu masyarakat terdapak di Masamba Lutra," ujarnya via WatsApp, Selasa (14/7/20) malam.

Selain itu ACT juga membantu mengevakuasi, dan asesment hingga mendistribusikan bantuan ke beberapa tempat pengungsian.

" Saat ini selain membawa bantuan siap saji kita juga asesment kebutuhan korban. Kita utamakan distribusi makanan siap saji, suplemen dan kita juga salurkan bantuan pakaian serta suplemen," jelasnya.

Lanjut Catherin, dari posko ACT sendiri sudah ada beberapa elemen yang membantu.

Ia juga mengajak para dermawan yang ingin menyalurkan donasinya bisa melalui rekening atas nama Aksi Cepat Tanggap :

SULSELBAR SYARIAH No Rek 5100 5321 0417 1658

BNI SYARIAH : 777 1659 997

MANDIRI : 127 000 781 6596

Konfirmasi : Konfirmasi bukti transfer ke 0821 9224 1414.

SMS Center : 0812 8855 9348

WA/Hotline : 0821 9224 1414

Careline : 0411 898 6113