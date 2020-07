Sosok Dara Arafah, Selebgram yang Tuai Hujatan Setelah Jalani Operasi Plastik di Klinik Dokter Tompi

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Bagi sebagian pengguna media sosial Instagram, pasti tak asing dengan sosok Dara Arafah.

Wajahnya yang cantik dan pembawaan lucu, membuat menuai simpatik dari berbagai orang.

Ia terbilang menjadi selebgram terhits di Indonesia.

Kali ini ia membawa kabar terbaru, melalui Instagram ia memamerkan foto dirinya.

Sayangnya, bukan menuai pujian justru hujatan yang didapatkannya.

Dilansir dari Tribun Jateng, netizen langsung menyadari ada yang berbeda dari penampilan Dara.

Dara Arafah rupanya baru saja melakukan operasi plastik di bagian hidungnya.

Lewat unggahan di Instagram Story-nya, Dara membenarkan kabar ia telah melakukan rhinoplasty.

"Hai oke oke, gue tau semuanya bertanya 'what' happend with my nose?

So yah im doin nose job," kata Dara di akun @daraarafah.