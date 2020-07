Hasil Drawing Perempat Final Liga Champions: Real Madrid/Manchester City vs Lyon/Juventus

TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil Drawing Perempat Final Liga Champions: Real Madrid / Manchester City vs Lyon / Juventus

Berikut ini hasil undian atau Hasil Drawing Perempat Final Liga Champions.

UEFA baru saja melakukan undian Perempat Final Liga Champions yang berlangsung di Nyon, Swiss, pada Jumat (10/7/2020).

Undian Perempat Final Liga Champions dapat disaksikan melalui YouTube, laman web UEFA dan Vidio.com.

• KABAR BURUK Presiden Jokowi Minta Peserta Kembalikan Insentif Kartu Prakerja yang Telanjur Diterima

Hasil undian perempat final Liga Champions (Tangkapan Layar Uefa.com)

Berikut Hasil Undian Perempat Final Liga Champions

Perempat Final 1

Real Madrid vs Manchester City

vs

Lyon vs Juventus

Perempat Final 2

RB Leipzig

vs

Atletico Madrid

Perempat Final 3