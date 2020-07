TRIBUN-TIMUR.COM - Ternyata Perempuan Inggris Memilih Tak Pakai Celana Dalam Saat Bepergian, Alasan Kesehatan?

Sudah bukan hal aneh bagi wanita untuk jarang menggunakan bra ketika di rumah.

Pakar juga sebutkan bra sebaiknya dilepas terutama saat tidur.

Hal itu untuk melancarkan aliran darah di area payudara serta untuk melepaskan toksin atau racun.

Namun bagaimana jika perempuan tidak pernah memakai celana dalam?

Sebelum memberi komentar buruk dan merasa heran berkepanjangan, ternyata, fenomena ini ditemui di Inggris.

Ya, ada alasan mengapa perempuan Inggris tidak pernah pakai celana dalam.

Berdasarkan penelusuran Lucy Adlington dalam sebuah jurnal sejarah berjudul The Story of the Clothes We Wear, Ratu Inggris, Queen Elizabeth 1 hanya memiliki sepasang pakaian dan celana dalam, yang ia tidak pernah kenakan sampai ia wafat dan dimakamkan.

“Di Inggris, kebiasaan tidak memakai pakaian dalam berlangsung cukup lama, bahkan sampai 19 abad sehingga menjadi tradisi yang turun temurun,” ujar Lucy, dilansir dari laman Cosmopolitan UK.

Beberapa jenis pakaian dalam bahkan dirancang dalam bentuk celana pria.