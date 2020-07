Pengamat Politik: Orang Tunggu Siapa Paketnya None

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beberapa kandidat di Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar, sudah terang-terangan mengenalkan pendampingnya.

Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto mantap maju bersama Fatmawati Rusdi, yang merupakan istri dari Ketua DPW Nasdem Sulsel, Rusdi Masse.

Lalu Syamsu Rizal kian percaya diri dengan akronim Dilan, Deng Ical-Fadli Ananda.

Sementara Munafri 'Appi' Arifuddin yang rencananya mengandeng birokrat senior Abdul Rahman Bando (ARB).

“Yang orang tunggu adalah siapa paketnya None (sapaan Irman Yasin Limpo), karena pasangan None mungkin lebih aman kalau dari figur non partai," ujar Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, disela diskusi Bedah Peta Pilwalkot Makassar di Cafe Res_Publica Jl AP Pettarani, Makassar, Minggu (5/7/2020).

Dosen Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar itu menilai, pasca None mendapat surprise dari Golkar, kini ia tersandera.

Sebab Golkar mendorong Andi Zunnun Nurdin Halid sebagai calon wakil.

"Sebab kalau Golkar dapat jatah, bisa jadi PAN meradang. Begitupun sebaliknya," katanya.



Menurutnya, Zunnun kurang strategis dijadikan calon wakil.

"Padahal kader Golkar lain yang lebih potensial seperti Farouk Mappaselling Beta yang jelas-jelas sudah populer dan memiliki konstituen," ujarnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad