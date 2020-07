Game Mempertaruhkan Nyawa, Sinopsis The Hunger Games: Catching Fire, Bioskop Trans TV Malam Ini

The Hunger Games: Catching Fire

TRIBUN-TIMUR.COM - Film The Hunger Games: Catching Fire akan diputar hari ini, Minggu (5/7/2020) pukul 23.00 WIB di Trans TV.

Film ini merupakan sekuel dari The Hunger Games yang tayang 2012 lalu.

The Hunger Games: Catching Fire disutradarai Francis Lawrence.

The Hunger Games: Catching Fire adalah film petualangan fiksi ilmiah tahun 2013 asal Amerika Serikat berdasarkan novel dystopian milik Suzanne Collins Catching Fire (2009), seri kedua dalam trilogi The Hunger Games.

Film The Hunger Games: Catching Fire adalah sekuel The Hunger Games (2012) dan seri kedua dalam seri film The Hunger Games, diproduksi oleh Nina Jacobson dan Jon Kilik, dengan produksi bersama oleh Lionsgate Films dan didistribusikan oleh Lionsgate Entertainment.

Francis Lawrence sebagai sutradara, dengan skenario oleh Simon Beaufoy dan Michael Arndt film Film The Hunger Games: Catching Fire.

Pemeran dalam film Film The Hunger Games: Catching Fire yakni Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz.

The Hunger Games: Catching Fire dirilis pada 22 November di IMAX, di Amerika Serikat

Film The Hunger Games: Catching Fire menempati peringkat film terlaris ke-26 di box office domestik dan film terlaris di box office domestik 2013, menjadi film 2-D pertama sejak The Dark Knight (2008) menjadi yang teratas setiap tahun box office, serta memiliki wanita yang menjadi top box office sejak The Exorcist (1973).

Baca: Film - The Hunger Games (2012)