Isi Percakapan Maudy Ayunda saat Bertengkar di Live Instagram, si Pria Marah Gegara Hal ini

TRIBUN-TIMUR.COM-Artis Maudy Ayunda sempat membuat heboh di media sosial.

Bahkan, namanya nangkring dalam daftar trending topic di Twitter.

Hal tersebut berawal saat Maudy Ayunda tampak adu argumen dengan seorang pria saat sedang melakukan Live Instagram pada Sabtu (4/7/2020 dini hari.

Pria tersebut diduga adalah kekasih Maudy Ayunda.

Tak lama setelah Live IG itu berakhir, video tersebut lantas dihapus oleh Maudy Ayunda.

Maudy Ayunda sendiri kini diketahui memang tengah kuliah di Stanford University di Amerika Serikat.

Dalam percakapannya di Live IG ia dan kekasihnya sedang berbicara dengan berbahasa Inggris.

Meski videonya sudah dihapus oleh Maudy, sejumlah akun di media sosial masih sempat menyimpannya dan membagikan ulang postingan video itu,

Dalam percakapan tersebut, terdengar si pria menyebut kalau Maudy Ayunda suka membicarakan tentang sejarah Oxford.

"...more fun for me, but you just like reading the history of Oxford and why were you actually deeply cared about that?" kata si pria.