Smartphone Huawei Manjakan Pengguna dengan Huawei Mobile Services

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Sejak diluncurkan bersamaan dengan perangkat Huawei Mate 30 Pro, smartphone Huawei terbaru dilengkapi layanan Huawei Mobile Services (HMS).

Dalam perkembangannya, HMS telah digunakan oleh lebih dari 600 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia hingga Desember 2019.

Hal ini juga berkat semakin banyaknya pengembang/mitra yang terdaftar hingga mencapai 1,3 juta pengembang.

“Huawei Mobile Services akan terus memprioritaskan pengembangan ekosistem yang komprehensif untuk peningkatan pengalaman pengguna dengan mengutamakan kemudahan, kecepatan dan kelancaran pada smartphone Huawei,” kata Deputy Country Director Huawei Consumer Business Group Indonesia, Lo Khing Seng dalam rilis, Kamis (2/7/2020).

pt. Datascrip sebagai authorized distributor Huawei di Indonesia menyambut positif upaya Huawei yang secara konsisten dan cepat dalam mengembangkan ekosistem HMS, termasuk kerja sama dengan aplikasi lokal.

“Kami melihat semakin banyak aplikasi populer yang bisa digunakan. Selain itu, Huawei terus memperkaya AppGallery yang dikembangkannya dengan dukungan aplikasi-aplikasi lokal,” ujar Division Manager pt. Datascrip Bobby Ivan.

Saat ini, sudah ada puluhan aplikasi lokal di AppGallery yang sudah bisa dinikmati, meliputi aplikasi e-commerce, perbankan, perjalanan, hiburan, berita dan jasa ekspedisi yang ada di Indonesia.

Beberapa aplikasi lokal yang bisa ditemukan di AppGallery yaitu untuk aplikasi perbankan dan keuangan antara lain BNI Mobile Banking, BCA Mobile, Dana, Akulaku, Permata Mobile, dan GO Mobile oleh CIMB Niaga. Aplikasi belanja online yaitu Blibli, Matahari, Tokopedia, JD.ID, Bukalapak, dan Shopee.

Aplikasi game dan hiburan, yaitu Wawa, Hago, CGV Blitz, MAXStream, Vidio, UseeTV Go, Langit Musik, dan RCTI +.

Aplikasi media sosial Line dan Here We Go untuk aplikasi navigasi.