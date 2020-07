Nicholas Sean Beri Kado Khusus untuk Ayah, Dibungkus Koran dan Bikin Ahok Terdiam, Apa Isinya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Nicholas Sean memberikan kado khusus untuk sang ayah, Ahok di perayaan ulang tahun nya ke-54 kemarin.

Dari instagram story Nicholas Sean, putra Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu memberikan kado yang tak terduga.

Meskipun cuma dibungkus koran, namun isinya sukses membuat Ahok terdiam lantaran Kaget.

Ahok diketahui berulang tahun pada Senin, 29 Juni 2020 lalu.

Keluarga Ahok dan Puput Nastiti Devi (Instagram @btpnd)

Pria kelahiran Manggar tahun 1966 itu sempat merayakan hari spesialnya bersama istrinya Puput Nastiti Devi.

Kini giliran putranya buah pernikahan dengan Veronica Tan, merayakan ulang tahun sang ayah.

Melalui instagram story Nicholas Sean, pria berusia 22 tahun itu memperlihatkan momen saat mengucapkan ulang tahun untuk Ahok secara langsung.

"Haven't got a chance to say this in person, but now that I'm here, happy birthday Pa!

(Belum sempat mengucapkan secara langsung, tapi aku sudah di sini jadi selamat ulang tahun Pa!)" ujarnya pada Ahok saat berkunjung ke kantornya.

"Hey, thank you! (Hei, terima kasih)" jawab Ahok.