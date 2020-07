TRIBUNTIMURWIKI.COM - Lagu dengan judul Ku Puja Puja dibuat dan diciptakan oleh Ipank.

Lalu, lagu Ku Puja Puja ini dinyanyikan ulang oleh Nella Kharisma, penyanyi dangdut asal Indonesia.

Nella Kharisma baru merilis video klipnya pada dua hari yang lalu, tepatnya pada 26 Juni 2020.

Hingga berita ini diterbitkan Video musik Nella Kharisma juga masuk ke dalam trending YouTube, Rabu (1/7/2020).

Dan telah ditonton lebih dari 2 juta kali.

Lagu ini diciptaan Ipank dan telah dirilis pertama kali pada Mei 2019 silam.

Sementara itu, lirik lagunya menceritakan tentang pengkhianatan oleh mantan kekasih yang berpaling ke lain hati.

Berikut lirik lagu Ku Puja Puja - Nella Kharisma beserta chord atau kunci gitar dikutip dari Surya.co.id:

Lirik Lagu Ku Puja Puja - Nella Kharisma, Trending YouTube Lengkap dengan Kunci Gitar Mudah (YouTube)

Ku Puja Puja - Nella Kharisma



Sungguh terpuruk dalam lamunan

Seakan ragaku hangus terbakar

Begitu besar api

Tak akan mampu 'ku sirami



Sengajakah kau kirimkan undangan

Ataukah hanya pelampiasan

Adakah alasan

Yang akan kau tunggu



Apa salahku

Apa dosaku

Hingga kau tega menyakiti



Kau yang s'lalu 'ku puja-puja

Namamu terukir indah

Gelapnya indah dunia

Terluka penuh kecewa



Luka tiada mengesan

Larut kesepian



Sengajakah kau kirimkan undangan

Ataukah hanya pelampiasan

Adakah alasan

Yang akan kau tunggu



Apa salahku

Apa dosaku

Hingga kau tega menyakiti



Kau yang s'lalu 'ku puja-puja

Namamu terukir indah

Gelapnya indah dunia

Terluka penuh kecewa



Luka tiada mengesan

Larut kesepian



Kau yang s'lalu 'ku puja-puja

Namamu terukir indah

Gelapnya indah dunia

Terluka penuh kecewa



Luka tiada mengesan

Larut kesepian

Chord Ku Puja Puja - Nella Kharisma



Intro: Am C G Am



Am

Sungguh ku terpuruk dalam lamunan



Am G

Seakan ragaku hangus terbakar



F G

Begitu besar hati



F E

Tak akan mampu ku sirami



Am

Sengaja kah kau kirimkan undangan



Am G

Ataukah hanya pelampiasan



F G

Adakah alasan



F E

yang akan kau tunggu



Dm Am

Apa salahku



Dm Am

apa dosaku



F G

Hingga kau tega



Am -E

menyakiti



Reff:



C G

Kau yang s'lalu ku puja puja



F Am

Namamu terukir indah



C G

Kerlapnya indah dunia



F Am

Terluka penuh kecewa



Dm Am

Luka tiada mengesan



G Am [F-E] Am

Larut kesepian



C G F Am



C G F E



Am

Sengaja kah kau kirimkan undangan



Am G

Ataukah hanya pelampiasan



F G

Adakah alasan



F E

yang akan kau tunggu



Dm Am

Apa salahku



Dm Am

apa dosaku



F G

Hingga kau tega



Am -E

menyakiti



