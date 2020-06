Ulang Tahun ke-30, Yuk Simak Transformasi Seohyun SNSD dari Masa Kecil hingga Saat Ini

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penyanyi Korea Seohyun SNSD berulang tahun ke-29 pada, Minggu (28/6/2020) hari ini

Atau berdasarkan perhitungan Korea ia genap berusia 30 tahun.

Pantauan Tribun Timur, sosial media Seohyun dibanjiri ucapan selamat ulang tahun dan doa dari para penggemarnya.

Misalnya saja Instagram @seojuhyun_s, yang dibanjiri ucapan.

@nut_siriwimon menuliskan di kolom komentar unggahan Seohyun “Happy Birthday Unnie,” tulisnya.

@lagrima.ss juga menuliskan “I am very proud to say that I am your fan, thank you for being here one more year, life is hard, so I appreciate your effort, thank you for the example you follow and I swear to love you forever,”.

Seohyun SNSD (Instagram Seohyun)

Penasaran seperti apa?



Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini transformasi Seohyun kecil hingga kini.



1. Masa kecil

Seohyun memiliki nama lengkap Seo Ju-hyun.

Ia lahir di Seoul, Korea Selatan pada 28 Juni 1991.

Seohyun kecil diajari bermain piano oleh ibunya yang merupakan ketua di sebauh sekolah piano.