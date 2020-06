Yuk Beli Yamaha WR 155 R, Dapat Bonus Helm Keren Ini Loh!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Produk terbaru Yamaha, WR 155 R membuat para pecinta trail mulai meliriknya, terlebih lagi awal kemunculannya PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menawarkan harga spesial untuk konsumen yang mengikuti 'Booking Online'.

Sebagai momen apresiasi semangat "We Will Ride Again" PT. Suracojaya Abadimotor (SJAM) selaku main dealer Yamaha area Sulawesi Selatan dan Barat kembali memberikan promo hadiah langsung berupa helm keren tipe extreme setiap pembelian Yamaha WR155 pada periode Juni-Juli 2020.

"Hadiah langsung helm type extreme ini sekaligus memperkenalkan kepada konsumen pecinta motor multipurpose kalau Yamaha juga memiliki Asesoris helm tambahan yang sudah berstandar Nasional untuk hobby motor ini, “ ungkap Frengky J Tunandar GM Marketing PT. SJAM.

Beli Yamaha WR 155 R bisa dapat helm keren (Handover)

Helm yang sebelumnya dijual terpisah oleh Yamaha, dengan nama YF-N3 Extreme ini memiliki motif khusus yang diusung, YF-N3 juga mengusung konsep CSC (Clean, Safety, Comfort).

YF-N3 telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dilengkapi pengunci DD ring. Material busa yang digunakan adalah kelas premium yang bisa memberi kenyamanan penggunanya.

Selayaknya helm trail pada umumnya YF-N3 tidak dilengkapi visor, namun konsumen bisa menambahkan goggles helm sendiri. (*)

Bertualang Bersama

Mengisi segmen pasar motor trail, aura petualang akan terasa melihat wujud WR 155 R yang memiliki kaki-kaki berjenjang dan kekar.

Tentu membuat para pecinta motor trail tak sabar menjajal kemampuan motor ini berpetualang alam.

Maka melalui semangat "We Will Ride Again" PT SJAM ingin mengajak para pengguna WR 155 R untuk tetap mengobarkan semangat petualangnya di tengah pandemi Covid-19.

"Biker Yamaha pasti sudah rindu berkendara kembali setelah lama terisolasi dan menjalani karantina selama PSBB, ketika nantinya peraturan sudah mulai dilonggarkan dengan tetap menerapkan standard antisipasi covid-19 pastinya teman-teman akan kembali berkumpul bertualang bersama, “ ujar Frengky J Tunandar GM Marketing PT. SJAM. (*)