Link Nonton Online dan Sinopsis Drama Korea Its Okay Not To Be Okay Episode 1 dan 2 Sub Indo

It's Ok to Not Be Okay yang dibintangi Kim So Hyun dan Seo Ye Ji.

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejak Juni ini pecinta Drakor disuguhkan dengan deretan drama terbaru dari Korea Selatan

Terbaru tentunya drama Ji Chang Wook, Backstreet Rookie, dan Kim Soo Hyun di Its Okay Not To Be Okay

Meski baru tayang dua hari, dua Drakor ini sudah saling menyalip rating

Tapi sepertinya Ji Chang Wook harus mengalah dari Kim Soo Hyun

Sebab Its Okay Not To Be Okay berhasil menggeser Backstreet Rookie dengan rating no 1 di episode 1.

Dikutip dari soompi.com, episode perdana Its Okay To Not Be Okay berdasarkan Nielsen Korea berhasil meraih rating nomor 1 di seluruh jaringan televisi kabel Korea.

Drama Korea Its Okay To Not Be Okay yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Sei Ye Ji ini meraih rating 6,1 persen dan 7,0 persen di dua episoe pertamanya.

Selain jaringan TV kabel dan siaran televisi publik, Its Okay To Not Be Okay juga menempati nomor satu untuk penonton usia 20 hingga 49 tahun dengan rata-rata skor 4,3 persen dan 5,1 persen.

Serial drakor Its Okay To Not Be Okay ini juga menjadi favorit penonton wanita di usia 40-an dengan skor meyakinkan yakni 10,6 persen di tayangan perdananya.

Sementara itu, seriak drakor komedi romantis, Backstreet Rookie yang dibintangi Ji Chang Wook dan Kim Yoo Jung juga mendapatkan rating yang cukup menjanjikan.