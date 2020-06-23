FOTO: Komisi D DPRD Sulsel RDP dengan PLN Bahas Kenaikan TDL
Dalam rapat yang juga dihadiri Perwakilan YLKI Sulsel Ambo Masse dam Perwakilan Ombudsman Maria Ulfa
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Pihak PLN Wilayah Sulselbartra di Kantor DPRD Sulsel, jalan Urip Sumiharjo Makassar, Selasa (23/6).
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Pihak PLN Wilayah Sulselbartra di Kantor DPRD Sulsel, jalan Urip Sumiharjo Makassar, Selasa (23/6).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Pihak PLN Wilayah Sulselbartra di Kantor DPRD Sulsel, jalan Urip Sumiharjo Makassar, Selasa (23/6).
Dalam rapat yang juga dihadiri Perwakilan YLKI Sulsel Ambo Masse dam Perwakilan Ombudsman Maria Ulfa ini untuk menindaklanjuti laporan dan keresahan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur