FOTO: Komisi D DPRD Sulsel RDP dengan PLN Bahas Kenaikan TDL

Dalam rapat yang juga dihadiri Perwakilan YLKI Sulsel Ambo Masse dam Perwakilan Ombudsman Maria Ulfa

FOTO: Komisi D DPRD Sulsel RDP dengan PLN Bahas Kenaikan TDL - komisi-d-dewan-perwakilw.jpg
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Pihak PLN Wilayah Sulselbartra di Kantor DPRD Sulsel, jalan Urip Sumiharjo Makassar, Selasa (23/6).
FOTO: Komisi D DPRD Sulsel RDP dengan PLN Bahas Kenaikan TDL - komisi-d-dewan-perw32.jpg
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Pihak PLN Wilayah Sulselbartra di Kantor DPRD Sulsel, jalan Urip Sumiharjo Makassar, Selasa (23/6).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Pihak PLN Wilayah Sulselbartra di Kantor DPRD Sulsel, jalan Urip Sumiharjo Makassar, Selasa (23/6).

Dalam rapat yang juga dihadiri Perwakilan YLKI Sulsel Ambo Masse dam Perwakilan Ombudsman Maria Ulfa ini untuk menindaklanjuti laporan dan keresahan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik.

Tags
komisi d dprd sulsel
TDL
PT PLN (Persero) UIW Sulselrabar
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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