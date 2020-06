Daftar 10 Youtuber Indonesia dengan Bayaran Tertinggi, Baim Wong Kalah Jauh Atta Halilintar & Raffi

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Platform media sosial YouTube kini menjadi ladang mencari keuntungan bagi banyak orang.

Tidak terkecuali para Artis Indonesia yang banyak condong ke YouTube dari pada TV sekarang ini

Yang kemudian membuat kita bertanya siapa sih Artis yang mendapat bayaran tertinggi dari hasil buat konten di YouTube?

Berikut ini ada 10 Artis tanah air yang dapat uang dari YouTube hingga Milyaran

Mengacu data Social Blade, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim Paula menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran 59.300 dollar AS hingga 949.100 dollar AS per bulan.

Penghasilan bulanan Baim mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis.

Berikut ini daftar 10 Youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

1) Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula)

Baim Wong, Paula Verhoeven, dan Kiano Tiger Wong. (INSTAGRAM.COM/@BAIMWONG)

Jumlah subscribers: 14,4 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 733