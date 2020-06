6 Fakta Menarik tentang Lee Min Ho yang Perlu Kamu Tahu, Makin Bersinar di 2020

TRIBUN-TIMUR.COM - 6 fakta menarik tentang Lee Min Ho yang Perlu Kamu Tahu, Aktor yang makin bersinar di 2020, Berikut selengkapnya!

Lee Min Ho boleh dibilang merupakan salah satu aktor paling terkenal asal Korea Selatan saat ini.

Popularitasnya bahkan telah membawanya menjadi sosok yang dicintai oleh penggemar hingga manca negara.

Deretan judul drama hit pun telah dibintangi pria yang sedang merayakan hari ulang tahunnya kemarin, Senin (22/6/2020).

Sepertinya mustahil bila penikmat drama Korea belum menonton salah satu karyanya seperti Boys Before Flowers, The Heirs, City Hunter atau The Legend of The Blue Sea.

Drama teranyar Lee Min Ho adalah The King: Eternal Monarch. Di drama ini, Lee Min Ho beradu akting dengan Kim Go Eun.

Berikut adalah hal-hal menarik yang perlu diketahui tentang Lee Min Ho.

1. Raja Hallyu dengan pengikut terbanyak

Lee Min Ho didapuk sebagai superstar Hallyu dari K-drama.

Bahkan, baru-baru ini Lee Min Ho dinobatkan sebagai aktor Korea Selatan dengan pengikut terbanyak.