TRIBUNTIMURWIKI.COM - Jamie Foxx akan memerankan sosok petinju terkenal, Mike Tyson.

Foxx yang sudah tidak asing dengan film biografi telah memenangkan Piala Oscar ketika memerankan Ray Charles pada tahun 2005.

Dikutip dari Comic Book pada Minggu (21/6/2020), terlihat Foxx memamerkan bentuk tubuh barunya di Instagram untuk film Tyson mendatang.

Dalam unggahan tersebut, Jamie Foxx mengungkapkan bagaimana latihannya dan menggambarkan perjalanan yang ia mulai untuk membentuk tubuhnya sejak beberapa bulan yang lalu.

"Tranformasi dimulai...'FINDING MIKE'. Sudah bukan rahasia lagi aku telah mengejar biopik @miketyson selama beberapa waktu. Orang selalu bertanya padaku, kapan itu akan terjadi?" tulis Foxx dalam keterangan fotonya.

Mengenal Jamie Foxx, Artis Hollywood yang Perankan Sosok Mike Tyson dalam Film Biografi Sang Petinju (North America)

"Semua akhirnya ada di sebuah jalur. Beberapa bulan yang lalu kami memulai perjalanan. Tugas pertama tetapi terbesar adalah mengubah tubuh,"

"Dengan resimen pull up dan push-up, kami memulai dengan awal yang cukup baik, kami memiliki cara tapi berserah kepada Tuhan,"

"Saat di acara teman baik saya @markbirnbum kemarin, saya membagikan foto-foto ini dalam proses. Seperti yang sudah saya bilang, kami memiliki banyak cara, saya juga sangat siap untuk ke sana (film)" tutupnya.

Lantas siapa sosok Jamie Foxx?



Mengutip dari berbagai sumber Eric Marlon Bishop atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Jamie Foxx, adalah aktor, penyanyi, pelawak, penulis lagu, pembawa acara dan produser televisi.



Ia lahir di Terrell, Texas, US pada 13 Desember 1967.



Foxx dikenal secara luas karena perannya sebagai Ray Charles dalam film biografi 2004 Ray dan memenangkan Academy Award, BAFTA, Screen Actors Guild Award, Critics 'Choice Movie Award dan Golden Globe Award untuk Aktor Terbaik.



Pada tahun yang sama, ia dinominasikan untuk Academy Award untuk Aktor Pendukung Terbaik untuk perannya dalam film kejahatan Collateral.



Sejak musim semi 2017, Foxx telah bertindak sebagai pembawa acara dan produser eksekutif acara permainan Fox, Beat Shazam.



Peran akting lainnya termasuk di film Sersan Staf Sykes di Jarhead (2005), eksekutif rekaman Curtis Taylor Jr dalam Dreamgirls (2006), Detektif Ricardo Tubbs dalam film adaptasi 2006 dari serial TV Miami Vice.



Ia juga sebagai pemeran utama dalam film Django Unchained (2012) , supervillain Electro di The Amazing Spider-Man 2 (2014), Will Stacks in Annie (2014), gangster Bats / Leon Jefferson III di Baby Driver (2017) dan sebagai Walter McMillian di Just Mercy (2019).

Jamie Foxx menerima Nominasi Penghargaan SAG.



Pada tahun 1991, Foxx bergabung dengan para pemain sebagai pemain utama dalam acara komedi sketsa In Living Colour sampai acara berakhir pada tahun 1994.



Setelah kesuksesan ini, Foxx diberi sitkom televisi sendiri The Jamie Foxx Shownditayangkan selama lima musim berperingkat dari 1996 hingga 2001 di The WB Television Network.



Foxx juga seorang musisi pemenang Grammy Award, memproduksi empat album, yang telah masuk sepuluh besar Billboard 200 AS: Unpredictable (2005), yang menduduki puncak tangga lagu, Intuition (2008), Best Night of My Life (2010) , dan Hollywood: A Story of a Dozen Roses (2015).(*)