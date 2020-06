Mahasiswa Manajemen UIN Alauddin Gelar Seminar

Ega Rusanti

Mahasiswa UIN Alauddin

Melaporkan dari Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJ-M) UIN Alauddin Makassar sukses menggelar seminar konsentrasi jurusan manajemen, Minggu (21/6/2020) via google meet yang berlangsung mulai pukul 09.00-14.30 wita

Seminar dengan tema "Self Orientation to Choose A Concentration in A Business World" mendatangkan narasumber yang tidak lain merupakan dosen jurusan Manajemen yang terdiri dari Rika Dwi Ayu Parmitasari yang membahas mengenai konsentrasi keuangan.

Muh Akil Rahman, S.E, M.Si menyoal seputar konsentrasi pemasaran, serta Hj Eka Suhartini yang memberikan materi seputar konsentrasi sumber daya manusia.

Agenda ini juga di moderator oleh Fani Rahmasari yang merupakan salah-satu mahasiswa jurusan manajemen.

Tujuan dari seminar ini adalah memberikan pembekalan mahasiswa dalam menentukan atau memilih konsentrasi ekonomi manajemen khususnya di dunia bisnis, serta memberikan gambaran dan wawasan kepada mahasiswa tentang prospek kerja sesua dengan konsentrasi yang dipilih sehingga nantinya diimplementasikan di dunia bisnis.

Salah satu Pemateri sekaligus Ketua Jurusan Manajemen Rika Dwi Ayu Parmitasari mengungkapkan betapa pentingnya memilih konsentrasi saat perkuliahan.

"Jangan memilih konsentrasi yang cepat lulusnya tapi pertimbangkan baik-baik , jika ada hambatan & tantangan itu artinya kita sedang diuji untuk menjadi individu yang harus siap tahan banting" katanya (21/6)

Sebanyak 85 mahasiswa manajemen dari berbagai angkatan ikut berpartisipasi dan mengikuti jalannya seminar ini secara seksama.

"Kami mendapat banyak pelajaran selama seminar dan ini sangat penting dalam mempertimbangkan konsentrasi apa yang nanti sebaiknya kita pilih" tutur Jesika Gafur salah satu peserta seminar.

Dalam seminar ini diharapkan semua mahasiswa bisa lebih aktif dan selektif dalam memilih konsentrasi selama perkuliahan demi menunjang keberhasilan mahasiswa saat memasuki dunia kerja.