Pengurus AMSA UMI 2019/2020 Dilantik Secara Virtual, Dirangkaikan Halalbihalal

Mahasiswa Asian Medical Students Association (AMSA) Universitas Muslim Indonesia (UMI) melaksanakan kegiatan pelantikan Pengurus AMSA UMI 20192020 dirangkaikan dengan halal bi halal via daring, Jumat (1962020) kemarin.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka regenerasi dan silaturahmi, mahasiswa Asian Medical Students Association (AMSA) Universitas Muslim Indonesia (UMI) melaksanakan kegiatan pelantikan Pengurus AMSA UMI 2019/2020 dirangkaikan dengan halalbihalal via daring, Jumat (19/6/2020) kemarin.

Meski ini kegiatan ini dilakukan secara daring, namun esensi dari pelantikan dan halal bi halal ini tetap bermakna.

Pengurus AMSA UMI 2019/2020 dilantik oleh Regional Chairperson AMSA INDONESIA, Ananda Raynanda Kevin, dan disaksikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran UMI yang juga Dewan Pengarah Organisasi AMSA-UMI sekaligus sekretaris Association of Medical Doctors of Asia (AMDA) International, Prof Syarifuddin Wahid.

Di kesempatan yang sama juga dilakukan pemasangan pin secara simbolis kepada Representative yang baru, Farhah Ayunizar oleh Dr Nasrudin Andi Mappaware, sebagai Dewan Pembina Organisasi AMSA-UMI yang juga Wakil Dekan 1 FK UMI.

Acara ini turut dirangkaikan dengan Tausiyah Halal bi Halal oleh, Prof Andi Husni Tanra, sebagai Dewan Pengarah Organisasi AMSA-UMI yang juga merupakan Presiden AMDA Indonesia, dengan judul materi : “Hikmah dibalik Pandemi COVID-19”.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tamu dari AMDA International, Ms Tae Namba sebagai secretary of AMDA (Association of Medical Doctors of Asia) di Okayama Jepang.

Hadir juga Para Pimpinan FK UMI seperti para Wakil Dekan, Ketua Prodi dan Executive Board AMSA Indonesia dari berbagai universitas (AMSA FK UI, AMSA FK UB, AMSA FK UGM, AMSA FK UNPAD, AMSA FK UPH, AMSA FK UNAIR ).

Representative AMSA Unhas, Representative AMSA Unismuh, Representative AMSA Unibos juga Representative AMSA UHO, juga mengikuti kegiatan.

Berbagai unsur mahasis hadir juga seperti Presiden BEM FK UMI, Ketua Dewan Mahasiswa Profesi (DMP), Perwakilan BSO FK UMI antara lain TBM 110 FK UMI, IPA, AYR , dan Medical Sport.

Acara yang dihadiri hampir 300 peserta ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar anggota AMSA UMI, AMSA Indonesia dan AMDA Indonesia, AMDA Internasional. (tribun-timur. com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Alfian