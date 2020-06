Kolaborasi Teddy Adhitya dan Musisi Singapura dalam Music Matters Live from Home

Musisi, Teddy Adhitya berkolaborasi dengan musisi asal Singapura Sezairi Sezali dalam program Music Matters Live From Home (MMLFH), yang diluncurkan oleh Branded Ltd dan Singapore Tourism Board.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Musisi, Teddy Adhitya berkolaborasi dengan musisi asal Singapura Sezairi Sezali dalam program Music Matters Live From Home (MMLFH), yang diluncurkan oleh Branded Ltd dan Singapore Tourism Board.

Teddy, artis Pendatang Baru Terbaik dalam AMI (Anugerah Musik Indonesia) 2017 akan tampil bersama Sezairi, pemenang Singapore Idol Season 3, di episode ketiga MMLFH yang disiarkan secara langsung pada Rabu, 17 Juni 2020, di laman Instagram dan Facebook Music Matters Live.

Dalam rilis yang diterima Tribuntimur.com, program yang bertujuan sebagai ruang penghubung antar musisi di berbagai belahan dunia ini akan menampilkan beberapa artis populer dari Singapura, seperti RRILEY, Aisyah Aziz, Narelle Kheng, Sezairi, iNCH Chua.

MMLFH juga diramaikan oleh artis terkemuka lainnya dari Asia Pasifik.

Music Matters Live From Home diproduksi oleh tim Branded Ltd, tim yang memproduksi konferensi tahunan All That Matters, dengan menggabungkan konferensi dan festival Music Matters di Singapura.

Dengan dukungan dari Singapore Tourism Board, serta visi dan dukungan dari band rock ternama Simple Plan, Music Matters sekarang memperluas jaringannya dan mulai menyoroti seniman musik di kawasan Asia Pasifik, di mana band ini telah melakukan tur selama bertahun-tahun.

Didorong situasi karantina COVID-19 di seluruh dunia, Music Matters Live From Home merupakan ruang online bagi para artis untuk saling terhubung, berbagi musik, dan berinteraksi dengan satu sama lain dan dengan penggemar mereka.

Dalam seri pertama yang sudah disiarkan sebelumnya, para artis telah berbagi kiat untuk tetap kreatif sambil mendorong gelombang artis yang akan datang untuk terus maju.

Episode-episode ini tersedia untuk ditonton kapan saja di laman Instagram dan Facebook Music Matters Live.

Musim kali ini fokus pada seniman musik dari Singapura dan kawasan Asia Pasifik.