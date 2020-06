Profil Hoshi, Idol Kpop yang Berulang Tahun Hari ini, Tagar #OurSummerHOSHIday Trending Twitter

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Salah satu member boy grup SEVENTEEN, Hoshi berulang tahun ke-24 pada Senin (15/6/2020) hari ini.

Atau dalam perhitungan di Korea Selatan, Hoshi telah berusia 25 tahun.

Ucapan dan doa terus mengalir untuk Hoshi, salah satunya melalui media sosial Twitter.

Pantauan Tribun Timur, sejak pagi tadi tagar #OurSummerHOSHIday dan HAPPY BIRTHDAY HOSHI berada di jajaran trending Twitter.

Salah satu pengguna menuliskan “Dear kwon soonyoung, anak baik anak manis kesayanganku, happy birthday ya! Kamu itu salah satu sumber kebahagiaanku, thankyou for everything! Semoga sehat dan bahagia selalu I love u ,”.

Ada juga yang menuliskan, “Terima kasih Kwon Soonyoung untuk semua motivasi dan inspirasi yang diberikan. Wish you all the best Babe PelangiDua hatiMekar,”.

Lantas siapa sosok Hoshi?

Dilansir dari berbagai sumber, Hoshi adalah seorang penyanyi dan penari asal Korea Selatan.

Ia adalah artis di bawah kontrak Pledis Entertainment.

Hoshi lahir di Namyangju, Gyeonggi-do, Korea Selatan pada 15 Juni 1996.