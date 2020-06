Universitas Kristen Indonesia Paulus Gelar Webinar Nasional Seri 1, Ini Tema Dibahas

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar, menggelar Webinar Nasional pada, Kamis (11/6/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang kerja sama, komunikasi, dan Informasi dan unit Campus Ministry yg didukung oleh Dr Agus Salim SH MH selaku Rektor UKI Paulus.

Webinar Nasional seri #1 ini mengangkat tema Spritualitas di Masa New Normal yang diikuti 373 peserta.

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang luar biasa, Pdt. Adri Octavianus Massie yang juga ketua PGIW Sulselbarat.

Selain itu hadir pula Linda Bustan. M.Div.Ph.D Cand Dosen Perdamaian Universitas kristen Petra Surabaya, dan Pdt Dr Lidya K.Tandirerung MA MTh Wakil Ketua I bidang Akademik STT INTIM Makassar sebagai narasumber.

Materi yang dibawakan sangat menarik, dan membuka pemahaman juga wawasan tentang kekristenan dan pola pikir yang benar terhadap iman dimasa new normal ini.

Rektor UKI Paulus, Agus Salim sangat mengapresiasi kegiatan Webinar ini.

Ia mengatakan, materi yg disampaikan dalam webinar sangat Luar biasa, mendidik dan membuka wawasan secara spiritual how to react dalam menghadapi masa pandemi dan New Normal yang diberlakukan.

Peserta juga sangat antusias selama webinar berlangsung.

"Saya sangat mendukung kegiatan webinar ini, dan akan ada webinar webinar lainnya yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kita" ungkap Rektor UKI Paulus.

Dr Natalia Paranoan, SE.MSi. Ak, CA. selaku Wakil Rektor bidang Kerjasama mengungkap, seminar ini sangat bermanfaat dalam memperkuat spiritualitas khususnya civitas akademika UKI Paulus dalam menghadapi siatuasi ini.

"Kampus berupaya menghadirkan pembicara - pembicara yang ahli di bidangnya agar webinar ke depan bermanfaat buat sivitas dan masyarakat umum" katanya.