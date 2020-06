Rektor Bangga Jurnal Forest and Society Fakultas Kehutanan Unhas Terindeks Scopus

alfian/tribun-timur.com

Fakultas Kehutanan melalui editor Forest and Society Universitas Hasanuddin menyelenggarakan rapat bersama Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, membahas perkembangan Journal of Forest and Society (FS) via daring melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (11/6/2020).