Ingin Ikut Model United Nations di Luar Negeri? Dengar Tips dari Peraih Penghargaan, Gratis via Zoom

TRIBUN-TIMUR.COM - Model United Nations merupakan salah satu kompetisi bergengsi, untuk mahasiswa.

Menjadi ajang unjuk kemampuan, di level internasional.

omunitas Model United Nations (MUN) for Makassar akan menggelar Diskusi Online via Zoom dengan tema MUN Crash Course Speaking, Negotiating and Drafting pada Minggu (14/6/2020).

Dengan menghadirkan narasumber Dian Aditya Ning Lestari.

Narasumber kali ini yakni Pelatih untuk MUN Harvard Nasional, alumni UI MUN Club dan pemenang berjenjang dari HNMIN dan MUN lainnya (seperti 8-18 penghargaan di MUN Internasional Eropa sejak 2011)

Dian Aditya sendiri adalah delegasi terbaik untuk TEIMUN The Hague dan JAKARTAMUN, serta Sekretaris Jenderal Indonesia MUN 2012.

MUN Crash Course bersama Dian Aditya (Istimewa)

"Nanti kita akan membahas tentang cara-cara memenangkan MUN. Strategi speech, negotiation, dan drafting," katanya saat dihubungi Tribun Timur, Senin (8/6/2020).

Kegiatan ini digelar dalam rangka proliferasi MUN di makassar dan mengajak anak Milenial Makassar lebih mengenal Komunitas MUN.

MUN merupakan sebuah komunitas untuk mewadahi anak muda berlatih kemampuan debat dengan membuat Konferensi Debat Berbasis PBB.

"Dimana peserta berperan menjadi diplomat dari luar negeri. Jadi di dalamnya memperdebatkan politik internasional," katanya.

Kegiatan ini dibuka untuk umum dengan bergabung di Zoom, id 788 086 51628 dan password 5A6Fht.

"Harapannya Makassar lebih mengenal MUN, kemampuan bahasa Inggris meningkat, dan social skill yang didapat dari MUN," katanya.

Informasi lebih lanjut dapat mmenghubungi Instagram @munmakassar.(*)