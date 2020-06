Han So Hee Tanggapi Nyinyiran & Hujatan Netizen Indonesia Soal Da Kyung Pelakor, Ini Katanya, Marah?

Aktris Han So Hee yang main dalam drama korea The World of Marriage

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhirnya aktris peran Han So hee, menanggapi kebencian dan nyinyiran netizen Indonesia, saat ia memerankan Da Kyung di The World of The Married.

Hal itu ia ungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan Korea Herald baru-baru ini.

Nasib Yeo Da Kyung di episode 15 drama korea The World of The Married setelah mendengar pengakuan mengejutkan Ji Sun Woo (Istimewa)

The World of The Married

Drama Korea The World of The Married berhasil melambungkan nama Han So Hee sebagai aktris pendatang baru.

Seperti diketahui, Han So Hee memerankan tokoh Yeo Da Kyung.

The World of The Married sendiri menceritakan tentang kehidupan pasangan suami istri, Ji Sun Woo dan Tae Oh.

Ji Sun Woo merasa sang suami selingkuh darinya.

Setelah ditelisik, ternyata benar sang suami selingkuh dengan wanita yang lebih muda bernama Yeo Da Kyung yang diperankan Han So Hee ini.

Sontak, sosok Han So Hee jadi terkenal di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Nyinyiran Netizen Indonesia