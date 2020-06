Ketika Profesor, Dekan, Rektor Universitas Negeri Ikut Kuliah Program Profesi Insinyur di FTI UMI

TRIBUN-TIMUR.COM - Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Aceh Hafnidar A Rani Dr, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Indra Surjati Prof Dr MT IPM, Wakil Rektor 1 Universitas Kristen Maranatha Olga Catherina Pattipawaej Dr, hingga Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok Dr sebentar lagi akan menyandang gelar insinyur dari Universitas Muslim Indonesia ( UMI ).

Keempat pimpinan di perguruan tinggi dan swasta sedang menjadi mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia ( PSPPI FTI UMI ) angkatan VII.

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, bagi seseorang yang ingin menggunakan gelar profesi insinyur harus lulus dari Program Profesi Insinyur.

UU Keinsinyuran juga mengamanahkan bahwa insinyur teregistrasi yang berhak untuk menyelenggarakan praktek keinsinyuran dengan segala kewajiban yang diatur dalam undang undang ini.

Nah, sebelum mereka lulus sebagai insinyur, salah satu kewajiban harus dipenuhi adalah mempresentasikan hasil karya keinsinyurannya dalam kolokium.

PSPPI FTI UMI pun menyelenggarakan kolokium keinsinyuran bertajuk 'The 6th Professional Engineering Program Colloquium' untuk mahasiswa angkatan VII, semester genap, Tahun Akademik 2019/2020,

Acara ini berlangsung selama 2 hari, Jumat-Sabtu (5-6/6/2020) secara virtual.

Kolokium Keinsinyuran dilaksanakan setiap semester sejak awal tahun 2017 dan saat ini merupakan kali keenam.

Peserta kolokium keinsinyuran FTI UMI berlangsung secara virtual, Jumat-Sabtu (5-6/6/2020). (DOK FTI UMI)

Bertema “Are Engineers Ready for the New Normal?"

Dalam siaran pers FTI UMI, Ahad atau Minggu (7/6/2020), Kolokium Keinsinyuran VI dibuka Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Zakir Sabara H Wata Dr Ir MT IPM ASEAN Eng.