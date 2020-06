Lirik dan Terjemahan Lagu 'Still With You' dari Jungkook BTS Khusus untuk ARMY

Jungkook BTS merilis lagu berjudul Still With You

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Salah satu rangkaian ulang tahun BTS adalah karya lagu terbaru dari Jungkook BTS.

Ia resmi merilis lagu terbarunya yang berjudul Still With You.

Melalui SoundCloud untuk event 'BTS Festa 2020', Kamis (4/6/2020) WIB, lagu tersebut diperkenalkan.

Dilansir dari Tribun Wow, berdasarkan informasi yang dituliskan di Soundcloud, lagu 'Still With You' ini diproduseri sendiri oleh Jungkook, bersama-sama dengan Pdogg.

Lagu 'Still With You' menjadi persembahan Jungkook untuk ARMY, penggemar BTS, tampak dari URL di SoundCloud yang bertuliskan 'terima kasih ARMY 2020'.

Jungkook BTS (Big Hit Entertainment)

BTS Festa merupakan serangkaian acara dalam rangka hari jadi atau anniversary debut BTS.

Tahun ini menjadi tahun ke-7 bagi BTS setelah debut mereka pada 13 Juni 2013.

Dalam rangkaian BTS Festa, ARMY akan dimanjakan dengan berbagai konten dari BTS.



Rangkaian ini bermula dari 'Opening Ceremony' pada 1 Juni 2020, dan berakhir di 13 Juni 2020 dengan gelaran 'BTS Birthday Paty'.

Saat 'Opening Ceremony', ARMY disuguhkan video Musik lagu 'Airplane pt.2 (Summer ver.) di kanal YouTube Big Hit Entertainment.



Kejutan berlanjut dengan 'BTS 7th Anniversary Family Portrait' yang dibagikan di akun Facebook resmi BTS.

Selanjutnya, ARMY juga bisa melihat Rehearsal Stage CAM 'Dionysus' yang dibagikan di YouTube.