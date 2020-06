Bertemu Ular Mematikan di Indonesia, Ini Sinopsis Anacondas The Hunt For The Blood Orchid, Trans TV

Anacondas The Hunt For The Blood Orchid

TRIBUN-TIMUR.COM - Film keren akan hadir di Bioskop Trans TV Malam Ini.

Sebuah film tentang serangan ular besar, Anaconda: The Hunt For The Blood Orchid.

Film Anacondas The Hunt For The Blood Orchid mengisahkan perjalanan mencari bunga suci Perrinia Immortalis.

Film Anacondas The Hunt For The Blood Orchid di Trans TV, Sabtu (6/6/2020) jam 23.00 WIB.

Film Anacondas The Hunt For The Blood Orchid mengisahkan perjalanan mencari bunga suci Perrinia Immortalis.

Film Anacondas The Hunt For The Blood Orchid rilis perdana pada 2004 ini merupakan sekuel dari seri sebelumnya yang rilis pada 1997 silam.



Film ini juga dikenal dengan judul Anaconda 2 The Black Orchid

Berikut Sinopsis Film Anacondas The Hunt For The Blood Orchid

Jack, Sam, Gail dan Mitchell pergi ke Kalimantan. untuk mencari bunga suci Perrinia Immortalis.

Ketiganya percaya bahwa bunga yang dicari bisa membawa manusia hidup lebih lama, bahkan dapat menyembuhkan kanker.