Link Download Lagu Lathi Weird Genius feat Sara Fajira, Ini Lirik Lagu Lengkap Chord Gitarnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagu Lathi belakangan ini nampak menjadi lagu yang banyak dicari sejak viral di TikTok. Ini link download lagunya.

Lagu Lathi adalah singel grup musik EDM, Weird Genius yang dirilis pada 28 Februari 2020.

Weird Genius adalah grup musik elektronik yang terdiri dari dua YouTuber yaitu Eka Gustiwana dan Reza 'Arap' Oktovian serta seorang DJ, Gerard Liu.

Dalam lagu Lathi, Weird Genius menggandeng vokalis sekaligus rapper asal Surabaya, Sara Fajira.

Lagu Lathi memadukan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jawa di mana Lathi bermakna ucapan.

Berikut lirik lagu Lathi dari Weird Genius feat Sara Fajira dan artinya:

I was born a fool

Broken all the rules

Seeing all null

Denying all of the truth

Everything has changed

It all happened for a reason

Down from the first stage

It isn’t something we fought for

Never wanted this kind of pain

Turned myself so cold and heartless

But one thing you should know

'Kowe ra iso mlayu saka kesalahan

Ajining diri ana ing lathi'