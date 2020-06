Berikut Jadwal Resmi Liga Spanyol Pekan 28 dan 29, Mallorca vs Barcelona dan Real Madrid vs Eibar

TRIBUN-TIMUR.COM - Liga Spanyol akan kembali bergulir pada Kamis (11/6/2020).

La Liga juga telah merilis jadwal Liga Spanyol selama dua pekan ini.

Laga derbi antara Sevilla kontra Real Betis bakal membuka tirai Liga Spanyol dimulai lagi.

Pertandingan tersebut digelar pukul 22.00 waktu setempat atau Jumat dini hari pukul 03.00 WIB.

Setiap hari ada pertandingan di mana pekan ke-28 Liga Spanyol akan berlangsung sejak Kamis hingga Minggu (14/6/2020).

Pada Senin (15/6/2020) langsung digelar pertandingan pertama pekan ke-29.

Begitu seterusnya sampai pada Kamis (18/6/2020), sebanyak 20 pertandingan pekan ke-28 dan 29 tuntas digelar.

Yang menarik, hampir semua pertandingan dilangsungkan pada waktu yang berbeda.

Sebagai daya tarik utama, jadwal pertandingan tiga klub raksasa Liga Spanyol: Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid, otomatis juga dipencar.

Berikut jadwal resmi pekan ke-28 dan 29 Liga Spanyol 2019-2020.

Pekan Ke-28

Kamis (11/6/2020): Sevilla vs Real Betis (pukul 22.00 waktu setempat)

Jumat (12/6/2020): Granada vs Getafe (19.30), Valencia vs Levante (22.00)

Sabtu (13/6/2020): Espanyol vs Alaves (13.00), Celta Vigo vs Villarreal (17.00), Leganes vs Valladolid (19.30), Mallorca vs Barcelona (22.00)

Minggu (14/6/2020): Athletic Bilbao vs Atletico Madrid (13.00), Real Madrid vs Eibar (19.30), Real Sociedad vs Osasuna (22.00)



Pekan Ke-29

Senin (15/6/2020): Levante vs Sevilla (19.30), Real Betis vs Granada (22.00)

Selasa (16/6/2020); Getafe vs Espanyol (19.30), Villarreal vs Mallorca (19.30), Barcelona vs Leganes (22.00)

Rabu (17/6/2020): Eibar vs Athletic Bilbao (19.30), Valladolid vs Celta Vigo (19.30), Osasuna vs Atletico Madrid (22.00)

Kamis (18/6/2020): Alaves vs Real Sociedad (19.30), Real Madrid vs Valencia (22.00)

Berita Ini Telah Terbit di BolaSport.com dengan Judul RESMI - Jadwal Dua Pekan Pertama Liga Spanyol, Tiga Raksasa Dipencar