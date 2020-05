Sinopsis dan Jadwal Tayang Drakor VIP, Berkisah Tentang Perselingkuhan di Lingkungan Kantor

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penggemar drama Korea tak perlu bersedih hati setelah drakor The World of the Married tamat.

Sebab, Trans TV akan menghadirkan drama Korea yang akan menggantikan drakor The World of the Married.

Setelah drakor The World of the Married tamat, akan hadir di Trans TV drama Korea VIP.

Drakor VIP akan menggantikan slot drama The World of The Married yang akan berakhir Rabu (3/6/2020).

Jika tak ada perubahan jadwal, episode perdana VIP mulai tayang di TransTV Kamis (4/6/2020) jam 19.15 WIB.

Serupa dengan The World of The Married, drakor VIP juga mengisahkan tentang perselingkuhan.

Sinopsis VIP

Meski drama ini bergenre melodrama perkantoran, ada unsur misteri dalam drama VIP.

Misteri dimulai ketika karakter utama Na Jung-sun, dimainkan oleh Jang Na-ra, mendapat pesan anonim yang mengatakan suaminya berselingkuh.

Sebelum saat itu, Na Jung-sun menjalani kehidupan yang berkecukupan.