Kolaborasi dengan BLACKPINK Lady Gaga Launching Single Sour Candy, Ini Lirik & Terjemahan Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi Lady Gaga baru saja meluncurkan single terbarunya.

Tak sendiri, ia berkolaborasi dengan Black Pink.

Lady Gaga akhirnya merilis sebuah lagu yang berkolaborasi langsung bersama girlband kenamaan Korea Selatan, BLACKPINK pada Kamis (28/5/2020).

Lagu yang masuk ke dalam album ‘Chromatica’ ini bertajuk ‘Sour Candy’.

Berikut lirik lagu Sour Candy milik Lady Gaga ft BLACKPINK.

So-sour candy

(So-sour candy)

I'm sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah