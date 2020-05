10 Artis Dunia Tak Dimakan Usia, Rahasia Nenek Cantik Meryl Streep, Melissa Sue Anderson, Rene Russo

TRIBUN-TIMUR.COM - Saat ini, manusia hidup di dunia dipaksa keadaan untuk selalu khawatir dengan penampilan.

Terlebih lagi bagi selebriti kelas dunia. Mereka tak jarang dipaksa melakukan apa saja demi menjaga penampilan.

• Ini 6 Artis Lebaran Pertama Setelah Jadi Mualaf, Deddy Corbuzier, Marcell Darwin, hingga Monica Imas

• Ini 10 Selebriti Dunia Tetap Cantik Meski Berumur, Ada Jennifer Aniston, Winona Ryder, Eva Longoria

Apalagi selebriti wanita, tak jarang mereka dipaksa menempuh berbagai cara agar tampil cantik dan anggun.

Tuntutan tersebut tak pelak membuat mereka kesetanan dengan keadaan dan tak jarang terperangkap pada pemakaian obat kecantikan yang tidak sehat.

Namun begitu, banyak juga artis kenamaan dunia yang mampu mempertahankan sinar bintang-bintangnya dengan cara sederhana.

Mereka mampu menjadi tua dengan cara yang anggun. Tetap jadi idola dengan penampilan tetap menarik.

Winona Ryder – Born in 1971 (tops.easyvoyage.co.uk)

Nah, meski usianya tak lagi muda, namun mereka masih tetap anggun dan tampil cantik.

Banyak yang percaya, para selebriti dunia ini telah menemukan beberapa rahasia anti-penuaan.

Mari kita lihat para selebritis kelahiran tahun 1950-an atau 60-an yang menua tapi tetap menawan berikut ini. (*)

Dikutip dari artikel tops.easyvoyage.co.uk dengan Judul "Celebs Who Have Aged Flawlessly Finally Reveal Their Secret"