Promo TSM Makassar, Pakaian Diskon hingga 70 Persen, Sepatu Dapat Potongan 50 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Trans Studio Mall (TSM) Makassar bertabur diskon dan promo menarik dari berbagai tenant pasca Idulfitri 1441 Hijriah.

Pantauan tribun-timur.com, Rabu (27/5/2020) untuk produk fesyen masing-masing tenant menghadirkan promo hingga 31 Mei 2020.

Salah satunya, Avenue yang terletak di Ground Floor memberikan potongan harga hingga 70 persen selected item.

Brand Giordano menawarkan potongan harga hingga 50 persen untuk semua produk miliknya.

Brand pakaian asal Hongkong, J.Rep juga tak ketinggalan menghadirkan sale up to 50 persen dan Gaudi save up to 50 persen.

Promo terbaru juga turut dihadirkan oleh Hush Puppies dengan diskon 50 persen +20 persen untuk berbagai produk sepatu dan tas.

Dapatkan koleksi Spring Flings Everbest dengan promo Friends & Family Sale 25 persen off all items yang masih bisa dinikmati hingga akhir bulan.

Tenant produk foot wear juga memberikan penawaran spesial di Mei ini.

Wakai contohnya, menghadirkan promo diskon up to 50 persen selected item.

Brand sepatu asal Amerika, Converse memberikan potongan 40 persen untuk semua produk yang bisa dinikmati oleh pengunjung.