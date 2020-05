Tips Mengatur Keuangan dengan Konsep Litidu ala Fiko Andriansyah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Siapapun pasti ingin mengatur keuangannya dengan baik.

Namun kadang, banyak yang belum memahami bagaimana tips mengatur keuangan.

Melalui Diskusi Online Via Zoom Webinar dengan tema 'Kiat Menghadapi The New Normal', Certified Financial Planner, Fiko Andriansyah membeberkan beberapa tips yang bisa dilakukan.

Menurut Fiko, salah satu kunci utama jika ingin mengatur keuangan berdasarkan pemasukan setiap bulannya ialah komitmen.

"Yang paling penting sebenarnya komitmen dulu, kalau dari awal kita tidak komitmen dengan sendiri maka akan kesulitan dalam mengatur keuangan," katanya, Kamis (21/5/2020).

Fiko menawarkan konsep Lima Puluh, Tiga Puluh dan Dua Puluh (Litidu) dalam mengatur keuangan. Dimana, minimal 20 persen harus ada yang ditabung dari pemasukan setiap bulannya.

Jika penghasilan besar, bisa saja uang yang disimpan alias tabung bisa 30 persen bahkan 50 persen dari total gaji setiap bulannya.

"Pastikan ada yang kita simpan dari gaji setiap bulannya, prioritas selanjutnya gunakan sisanya untuk membayar kewajiban, lalu kebutuhan dan terakhir keinginan. Pastikan berurut jangan sampai terbalik karena pasti menyebabkan masalah untuk diri sendiri," jelasnya.

Fiko menambahkan, tips ini cukup mudah dilakukan namun kadang dibuat susah oleh tiap-tiap pribadi. (*)

